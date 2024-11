Del Genio: "Napoli monotematico? Se una giocata funziona puoi farla pure 50 volte, altrimenti..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Qualcuno dice che la si fa troppe volte e in qualche momento della partita si può essere monotematici. Io invece dico che se vediamo che riesce si può fare anche 50 volte, ma se si fa fatica a sviluppare con questa giocata sarebbe bene cercare soluzioni diverse. Se preso dal suo uomo fa fatica a vincere i duelli, Lukaku va messo in altre condizioni. Uno dei problemi di quest'anno secondo me è la non costanza nella pericolosità, nei 90 minuti ci sono stati spessi larghi tratti in cui il Napoli non dava l'impressione di poter essere pericoloso.

Il Napoli quando deve difendere gioca sempre con i tre centrocampisti, ossia col 4-5-1 o il 5-4-1 e credo che sarà così anche a Milano. In fase offensiva invece ci sono dei punti interrogativi. McTominay? C'è da capire se sarà vicino ai centrocampisti per l'impostazione o vicino a Lukaku, ma credo che inizialmente dovrà stare vicino a Lukaku".