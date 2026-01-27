Del Genio: "Napoli segna poco e non produce, così rischia anche il quarto posto"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio commentando quello che è il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "Il Napoli il campo l'ha tenuto bene, ha avuto anche un leggero predominio, recuperava palla, ma questo è fine a se stesso se non fai gol e non fai occasioni. Questa è la mia grande preoccupazione rispetto al Chelsea e alle avversarie dirette del Napoli in campionato che sono tante, veri Roma, Como, Juve, Milan oltre all'Inter che neppure la considero più. Queste quattro avversarie dirette non sono più forti ma hanno una facilità di fare gol superiore al Napoli. Bisogna ritrovare pericolosità offensiva altrimenti stare bene in campo e giocare benino è quasi inutile, non serve a molto".

