Del Genio: "Neres dietro nelle gerarchie per l'aiuto in difesa, ma offensivamente è il migliore!"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell'imminente sfida degli azzurri contro la Roma: "Politano alto con l’Inter? Sì, io ero tra i pochi a dire che quella mossa non portava molto perché alcuni gol li prendevi lo stesso e perdevi molto offensivamente. Molti elogiavano quella mossa.

Non penso si possa tornare indietro, Conte è intelligente e non credo torni ad una mossa dopo averne fatta un’altra andata bene contro una grande squadra come l’Inter. Neres? In questo momento è dietro Politano e Ngonge per il lavoro difensivo ma va messo nel computo anche la qualità offensiva e Neres forse è il migliore in quello”.