Del Genio: "Non è vero che Raspadori non ha ruolo! Deve partire da dietro, vi spiego"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Raspadori non è un centravanti, è un giocatore che non può giocare spalle alla porta, deve guardare la porta avversaria, deve arrivare in area di rigore, non stare in area di rigore spalle alla porta e fare questi duelli col difensore che spesso è il doppio di lui e lo logora. Quando viene da dietro, in inserimento, non ha il contatto fisico con il difensore e lo brucia in velocità.

Mi sembra incredibile che si discuta ancora del ruolo di Raspadori. Non è vero che Raspadori non ha un ruolo, perché un ruolo ce l'ha. Nel 3-4-2-1 può fare uno dei due dietro la punta, se il Napoli passa al 4-2-3-1 sarebbe perfetto Raspadori da sottopunta. Nel 3-4-2-1 può spuntarla per una maglia da titolare con Neres, Politano e Ngonge".