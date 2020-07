Del Genio: "Non faccio mercato, dispiace per i colleghi strumentalizzati da agenti che spesso sono gentaglia"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio prendendo spunto dei rumors su Osimhen ha parlato del racconto del calciomercato che dipende dagli stessi agenti dei giocatori: "Nel calcio di una volta se conoscevi i direttori sportivi ed i calciatori avevi le notizie certe, io anticipava tante operazioni perché avevo parecchi amici giocatori e me lo dicevano direttamente. Ad un certo punto non ho voluto più raccontare il mercato perché - salvando la faccia di qualcuno - è andato in mano a gentaglia, non voglio telefonare a questi agenti che strumentalizzano i giornalisti e mi dispiace per i colleghi che si espongono dietro certi segnali e vengono presi in giro, io non li criticherò perché non hanno colpe. Non ve la prendete con loro per l'ottimismo su certe operazioni, anche per chi ha detto 'è fatta' perché avevano i loro elementi in mano. Ormai il mercato non è più in mano alle società o ai dirigenti, vediamo un ragazzo di 21 anni con cui c'è l'accordo su tutto ed al momento delle visite non si sa più niente, cambia agenti ecc.".