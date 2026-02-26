“Non c’era bisogno di esultare, voglio bene a Spalletti”, Schira replica a Osimhen: “Che para*ulata!”

Victor Osimhen, centravanti del Galatasaray, ha segnato il primo dei due gol dei turchi nella sconfitta per 3-2 ai supplementari sul campo della Juventus, risultato che però ha comunque permesso al Gala di accedere agli ottavi di finale di Champions League. "Non c'era bisogno di esultare. Penso sia importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera, parlo ovviamente di Spalletti. Abbiamo anche giocato male, pure con l'uomo in più, non c'era la necessità di festeggiare la rete, non sono quel calciatore che nasconde le emozioni. Ho visto tutta questa gente che applaudiva la Juve… Sono però contento della vittoria e di aver passato il turno", ha dichiarato ieri Osimhen, intervistato da Prime Video al termine della gara.

Il commento di Nicolò Schira

Sul suo canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira (clicca qui per leggere il suo intervento a Radio Tutto Napoli) ha commentato le parole del centravanti nigeriano: “A Osimhen piacerebbe giocare nella Juventus, l’ha detto e l’ha fatto capire in diverse interviste recenti. Anche ieri nella non esultanza. Lui ha detto che non l’ha fatto per non mancare di rispetto a Spalletti, a una persona che gli ha dato tanto e alla quale è molto legato. Però mi verrebbe da dire che è stata un po’ una paraculata. La sensazione è che Osimhen stia bene in Turchia ma non benissimo, nel senso che forse si è un po’ pentito a 27 anni di essere andato in un campionato di seconda fascia. Guadagna tantissimi soldi, è il re al Galatasaray e Istanbul è bellissima, ma Osimhen aveva le potenzialità per essere un giocatore da top club europeo”.