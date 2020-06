Del Genio pazzo di Gattuso: "Ha riportato il Napoli tra le migliori di tutta Europa per rendimento!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, nel suo consueto punto ai microfoni di Tuttonapoli.net si è soffermato anche sulla figura di Rino Gattuso per questo nuovo ciclo.

E' la Coppa Italia di Gattuso, più che di chiunque altro: è riuscito rivoltare il Napoli. "I calciatori sono stati grandi interpreti di quello che gli ha chiesto Gattuso. Ma, quando un allenatore chiede le cose, non sempre le ottiene. L'allenatore deve essere bravo nell'ottenere, dal chiedere all'ottenere ce ne passa. Lui è stato molto bravo a convincere i calciatori a cambiare qualcosa. Se si contano le ultime partite, il Napoli viene da sette vittorie nelle ultime nove, da un pareggio che sta stretto col Barcellona e dall'eliminazione in Coppa Italia di Lazio, Inter e Juventus. In questo momento il Napoli, come rendimento, risultati e prestazioni, è tra le migliori squadre in circolazione in Europa. Arrivare a dire questo adesso, dopo tutto il pessimismo degli scorsi mesi, specie a gennaio, è tanto".

A maggior ragione se si pensa che la sua esperienza al Napoli sarebbe dovuta durare appena sei mesi. "Tutti avevano pensato che Gattuso sarebbe stato un traghettatore e sarebbe andato via a fine stagione. Invece il calcio ha detto tutt'altro e Gattuso ha portato a casa questo trofeo molto importante. Questa Coppa Italia, per come è arrivata, è tra le 4-5 vittorie più importanti della storia del Napoli, per tutto quello che è accaduto, per la stagione complicata che si stava vivendo e per gli avversari che sono stati battuti, ossia le tre squadre più forti d'Italia. Le altre due Coppa Italia vinte nell'era-De Laurentiis sono state diverse perché il Napoli ha trovato avversari meno forti. Invece stavolta la Juventus era motivata, ci teneva tanto e lo testimoniano le loro facce a fine partite".