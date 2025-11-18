Podcast Impallomeni: "Percorso minato per Conte, deve reggere botta e recuperare 4-5 giocatori"

Antonio Conte è tornato ad allenare il Napoli. Per ora bocche cucite dopo lo sfogo di Bologna, ma ci si chiede se questa tregua sia definitiva o momentanea. Di seguito il parere dell'ex calciatore e opinionista di Tmw Radio Stefano Impallomeni.

"E' un percorso minato, in cui Conte deve reggere botta e recuperare almeno 4-5 giocatori. Dipenderà però molto da Conte, perché ADL non lo caccerà mai. Lui potrebbe pure lasciare. Se non fa risultato, potrebbe andare via".