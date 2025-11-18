Cruciani attacca Conte: “Ho elencato tutto quello che ha detto in queste settimane: così è troppo!”

Il giornalista Giuseppe Cruciani, intervenuto al Podcast Numer1, ha analizzato la situazione in casa Napoli: "Ho elencato tutte le cose che ha detto Conte in queste settimane, va bene tutto e va bene che è il suo metodo però è troppo. Troppo per una società come il Napoli. Dire che ci vuole tempo è una banalità totale. Il Como aveva giocatori da Real Madrid? Ne ha solo uno. Poi si è lamentato del mercato, dà qualche stoccata agli arbitri. Adesso è arrivato a dire che la squadra è un morto che cammina.

Il Napoli ha una rosa per arrivare più alto del 24° posto in Champions? Questa è la stessa squadra esaltata dopo il 3-1 all'Inter, non è accaduto tre mesi fa. Il morto non era tanto morto quando ha vinto con l'Inter. Non capisco la comunicazione di Conte, forse non è entrato nella testa dei giocatori. Non ci credo al minore entusiasmo e al meno cuore, non ci credo”.