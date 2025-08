Del Genio: "Problema serio, fatico a capire come Conte gestirà gli uomini a disposizione"

Nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'amichevole di domani tra Napoli e Brest: "Faccio fatica a capire come gestirà Conte gli uomini a disposizione. Ad esempio a centrocampo abbiamo un problema molto serio. Avevamo detto tutti: 'Grande vantaggio del Napoli, che finalmente parte dal primo giorno del ritiro con tutta la rosa a disposizione', ma a disposizione relativamente. Infatti due giocatori fondamentali come Gilmour e McTominay sono fuori.

Non considerando i giovani che andranno via, stiamo giocando con tre centrocampisti Anguissa, Lobotka e De Bruyne e con Raspadori che si sta adattando a fare la mezzala. Quindi è molto difficile far giocare contro la Casertana, lunedì mattina, chi non ha giocato contro il Brest. Dovrebbero giocare Colo Saco, Vergara e Hasa, ma secondo me dovrebbero giocare pure domani, perché mica puoi far fare 90' a Anguissa e Lobokta. Avendo tutto l'organico a disposizione gli undici iniziali potevano essere tirati per 60-70 minuti e poi gli altri venivano usati per l'altra partita, ma credo che non sia possibile visti i tanti giocatori assenti".