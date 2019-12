Del Genio: "Quante cavolate su Ancelotti a Napoli per soldi, all'Everton prenderà 14mln! "

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei rumors inglesi su maxi-ingaggio per Ancelotti all'Everton da 14mln di sterline, gli stessi di Klopp e Mourinho: "Ancelotti prenderà 14mln di sterline all'Everton. Penso a che cavolata è stata detta a Napoli sulle dimissioni: dicevano non si dimette per i soldi quando lui ha offerte e pretendenti dalla Premier, il calcio vero. Poi se avesse pensato ai soldi, poteva avere Cina, Usa, Qatar. Le critiche sono meritate, ma sul piano umano per i soldi e la famiglia erano stupidaggini. L'attaccamento ai soldi era l'ultimo dei problemi, ne avrebbe persi praticamente restando a Napoli. Sul piano personale molti hanno fatto critiche sballate, l'Everton dimostra quello che ho sempre detto!".