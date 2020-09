Del Genio: "Rinnovo Milik solo una storiella, sono 3 anni che il club cerca punte"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del filo diretto con i tifosi azzurri: "Milik ora sta esagerando, però il Napoli non può raccontarci di aver proposto il rinnovo. Forse l'ha fatto solo per rivenderlo, ma sono 3 anni che il Napoli cerca un altro attaccante, in tutta Europa. A chi la raccontano questa storiella.."