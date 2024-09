Del Genio risponde a un tifoso: "Mazzocchi? Non ho mai detto questa cosa!"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri rispondendo a un telespettatore che in diretta aveva frainteso alcune frasi dello stesso giornalista: "Non ho mai detto che Mazzocchi non può far parte della rosa del Napoli. Io ho detto semplicemente che Mazzocchi come titolare inamovibile non può fare la differenza per una squadra da vertice. In questo momento ho anche detto che è giusto che giochi titolare per il rendimento che sta avendo e per come si è formato l'organico del Napoli. Lo sai chi la pensa come me? Conte. Che fino all'ultimo giorno di mercato ha sperato di avere un esterno".