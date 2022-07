Del Genio: "Ronaldo? E' come fare cabaret, gli piace Napoli per il mandolino e la pizza?"

Paolo Del Genio nel corso di Kiss Kiss Napoli rispondendo ad alcuni tifosi su Ronaldo dice

Il giornalista Paolo Del Genio nel corso di Kiss Kiss Napoli rispondendo ad alcuni tifosi su Ronaldo - accostato al Napoli per la possibilità di giocare la Champions - dice: "Per me parlarne è come fare cabaret, mi viene da dire: vuole Napoli per cosa, il mandolino e la pizza? Gli piace il suono del mandolino mentre mangia la pizza. E poi Spalletti dirà che non va bene nel 4-2-3-1 (ride, ndr). Ripeto, per me meglio parlare di altro che di Ronaldo...".