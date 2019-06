Del Genio: "Sarri? Ok siete professionisti, ma allora non fate i paladini dei napoletani. Sui cori su Vesuvio cosa dirà?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da alcuni tifosi sull'approdo di Sarri alla Juventus che sembra imminente: "Sarri alla Juve? E' giusto fare i professionisti, ma forse allora è meglio non farsi troppi debiti con la bocca, come si dice dalle nostre parti. Non doveva farsi paladino di certe idee. Rigore inesistente? Non lo so, potrà dire che c'è. Più che altro sui cori sul Vesuvio non potrà dire che non ci sono. Si è messo in una situazione non semplice, ma evidentemente ha pesato le cose sulla bilancia e ci sono più cose positive tra guadagno e squadra da allenare. Sicuro di vincere? E' probabile che ci vada e che vinca, entra nell'albo dei vincitori, ma pure Allegri ne ha vinti cinque e non è un fenomeno. La patente di grande allenatore non la prende vincendo lo Scudetto, neanche vincendo l'EL col Chelsea che era la più forte, ma per me l'ha avuta facendo quello che ha fatto con l'Empoli e poi confermandolo a Napoli. Il Sarrista dovrebbe essere d'accordo con me, il Sarrismo è la bellezza del gioco, il risultato tramite il gioco, entra in contraddizione quando dice hai visto ha vinto l'EL? Mica è per quello che si parlava di Sarrismo".