Del Genio: "Sbagliati gli attaccanti negli ultimi anni, Atalanta-Lazio hanno speso la metà..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle scelte per l'attacco: "Per Osimhen ci sarà il pagamento dilazionato, quindi quella dell'acquisto per non pagare le tasse non c'azzecca proprio niente. Non solo con Osimhen, ma in generale perché non è proprio vera viste le 5 rate da 10mln di euro. I tifosi non devono farsi prendere in giro da chi spara cavolate, la società crede in Osimhen, questa è la motivazione, poi non significa che non si può sbagliare come accaduto forse con Milik e Lozano, ma non per forza deve andare sempre così. Il problema è questo: in attacco le scelte non sono state positive per quanto speso, l'Atalanta con meno soldi ha preso Zapata, Muriel e Ilicic, la Lazio con meno della metà ha preso Immobile, Correa e Caicedo".