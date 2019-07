Del Genio: "Se arriva Icardi è difficile non pensare ad un addio di Milik"

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione Milik-Icardi ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le sue parole: "Non so quando sia importante che un attaccante pensi esclusivamente al gol, è importante segnare ma anche fare segnare. Nel calcio non esiste una regola fissa, è importante conoscere l'idea e le richieste del tecnico.

Sicuramente se il Napoli cerca un attaccante e uno dei profili è proprio quello di Mauro Icardi non si può non pensare ad un addio di Arek Milik. Tutti abbiamo sperato in un secondo giocatore alle spalle di una prima punta, ma le dichiarazioni di Ancelotti hanno spento questo pensiero, come detto da lui -Mertens sa e può muoversi anche in quel ruolo-