Del Genio: “Si attacca Rongoni perché Sinatti è amico dei giornalisti napoletani”

Troppi infortuni in questo pre-campionato per il Napoli, sotto accusa secondo alcuni la preparazione del successore di Sinatti, il nuovo preparatore atletico Rongoni. Sul tema è intervenuto nel corso de ‘Il Napoli su Telecapri’, il giornalista Paolo Dele Genio: “Sinatti è stato troppi anni a Napoli. Io non lo conosco, secondo me è bravissimo ma è diventato troppo amico di tanti giornalisti. Come si faceva con il dottor De Nicola, che invece conosco ed è un mio amico, si attaccava Canonico perché si era amici di De Nicola.

Adesso si attacca Rongoni perché si è amici di Sinatti. Questo a me non piace! Non me ne frega niente delle amicizie. Aspettiamo le prime 15 giornate di campionato, se il Napoli ha una media di 5-6 assenze a partita, poniamocelo seriamente il problema. Se, invece, abbiamo 2-3 assenze a partita, vuol dire che siamo nella norma”.