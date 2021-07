Del Genio: "Spalletti ha un solo mediano di livello. Non si può partire con 7-8 punti di domanda"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Pensare di fare 2-3 mesi con Fabian e Lobotka titolari, Gaetano e Folorunsho come alternative, mi sembra eccessivo. Lobotka ha giocato pochissimo, gli altri due mai in Serie A, così Spalletti avrebbe un solo giocatore di livello. Quando si parte con 7-8 punti interrogativi è difficile fare bene. Il Napoli deve per forza prendere terzino sinistro e centrocampista prima della prima giornata di campionato. Quando ha sfidato la sorte, in passato, ha fatto male".