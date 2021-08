Del Genio: “Spero che Juan Jesus non sia stato preso come alternativa a Mario Rui”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Juan Jesus aveva avuto un ottimo impatto in Serie A, ma negli ultimi due anni è sparito dai radar e non ha giocato affatto. E' un giocatore da rilanciare ma il Napoli può contare sulla sua duttilità. Spero però che venga impiegato come difensore centrale e non come alternativa a Mario Rui in attesa di Ghoulam. L'arrivo di Juan Jesus, poi, consentirebbe a Di Lorenzo di fare soltanto il terzino destro. Il Napoli avrà cercato altri giocatori, ma dopo le spese dello scorso anno non ci sono le possibilità per acquisire il primo obiettivo della lista. Spalletti ha suggerito l'acquisto di Juan Jesus per avere alternative in rosa, piuttosto che rimanere con la coperta corta. Il suo arrivo potrebbe consentire al tecnico di poter schierare, quando serve, la difesa a tre".