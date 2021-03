Del Genio su Insigne: "Se giocasse in una squadra dominante farebbe un gol e assist a gara"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della stagione straordinaria di Lorenzo Insigne: "Se oggi giocasse in una squadra dominante, e non bassa, farebbe ancora di più la differenza perché sta trovando continuità con una qualità incredibile. In una squadra che domina le partite, farebbe un gol ed un assist davvero ad ogni gara".