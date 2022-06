Del Genio su Januzaj: “Quattro anni fa mi sarei entusiasmato, ora non ci punterei tanto”

"Tecnicamente è un giocatore molto forte, quest’anno non è stato malissimo ma non sempre partiva titolare nella Real Sociedad".

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Con Zielinski dietro a Osimhen nel 4-2-3-1 cambia poco rispetto al 4-3-3 col polacco mezzala, ci sono solo pochi metri di differenza tra le due posizioni. Se giochi invece con Mertens o Deulofeu il 4-2-3-1 è più caratterizzato, essendo più attaccanti che vanno a giocare più vicini alla prima punta.

Januzaj? Quattro anni fa mi sarei entusiasmato, ma sono passati anni e tanti infortuni. Tecnicamente è un giocatore molto forte, quest’anno non è stato malissimo ma non sempre partiva titolare nella Real Sociedad. Ha segnato poco, se non ricordo male solo due reti. Però nell’organico, essendo un giocatore di talento, da subentrante può anche dare una mano. Per come però ha passato gli ultimi anni non ci punterei tantissimo".