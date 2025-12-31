Del Genio su Palestra: "Napoli stava già chiudendo per un esterno bravo"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio tornando a parlare del mercato a saldo zero in vista di gennaio: "Il paradosso è che i soldi ci sono, il Napoli potrebbe metterli sul tavolo, ma non può. Palestra? Per la valutazione dell'Atalanta, è più facile che possa andare in Premier. Ormai è già un giocatore di grande livello.

Sarebbe italiano Under 23 e quindi non ci sarebbero problemi, ma il costo del cartellino è elevato. Quest'anno il Napoli era su un giocatore abbastanza bravo, Sanchez, ma non ha chiuso per 20 milioni, è stata una scelta del club. Il Napoli ha 110 milioni di riserve, ha soldi ma, ripeto, non può spenderli. L'anno prossimo addirittura indice scende. Perché? Io non ho una risposta precisa. Io voglio fallire, mi voglio indebitare, ma quando accadrà non è un problema tuo. Se ho soldi, perché sono bloccato?".