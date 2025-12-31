Sindaco Manfedi: "C'è disponibilità di Fico per lavori al Maradona"

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine delle presentazione degli eventi di Napoli capitale europea dello sport 2026, ha risposto ad una domanda sui lavori di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona.

“Abbiamo avviato la progettazione di un intervento complessivo, oltre a quello sul terzo anello che è già partito come progetto. Stiamo discutendo con la Regione per fare in modo che ci siano le risorse necessarie. C’è la disponibilità del presidente Fico e quindi le prossime settimane saranno di lavoro intenso”.