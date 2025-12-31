Frattesi, retroscena Carnevali: "Napoli lo voleva prima che andasse all'Inter"

vedi letture

Lunga intervista sulle colonne di Tuttosport per Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso della quale il massimo dirigente del club neroverde si sofferma su vari aspetti di calciomercato generale, oltre che su quelli riguardanti la realtà che conosce meglio.

Ci sono due ex giocatori del Sassuolo al centro delle voci di mercato. Uno è Davide Frattesi, che, visto lo scarso spazio trovato all’Inter, è in cerca di aria nuova. Questa potrebbe essere anche alla Juventus, considerato l’interesse dei bianconeri. Dice di lui Carnevali: "Sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. Frattesi è richiesto dalla Juventus, lo volevano già quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo. E penso che lì abbia sempre fatto bene: se gioca, può emergere. Se viene al Sassuolo, lo riprendiamo subito (ride, ndr)".