Quattro rinnovi sul tavolo: Manna fa il punto su Anguissa, Rrahmani, Spinazzola e JJ

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:30Le Interviste
di Arturo Minervini

Quattro rinnovi sul tavolo in casa Napoli. Ne parla Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, nel corso della sua lunga intervista al Corriere dello Sport. 

Eccolo, Frank: sia lui sia Rrahmani stanno discutendo il rinnovo da tempo.  
"Ognuno ha delle esigenze, ma vogliamo sicuramente continuare con loro: possono rappresentare la centralità del Napoli intorno a cui costruire e ringiovanire".  
 
Anche Spinazzola e Juan Jesus sono in scadenza.  
"Affronteremo questi discorsi da marzo".