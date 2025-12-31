Quattro rinnovi sul tavolo: Manna fa il punto su Anguissa, Rrahmani, Spinazzola e JJ

Quattro rinnovi sul tavolo in casa Napoli. Ne parla Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, nel corso della sua lunga intervista al Corriere dello Sport.

Eccolo, Frank: sia lui sia Rrahmani stanno discutendo il rinnovo da tempo.

"Ognuno ha delle esigenze, ma vogliamo sicuramente continuare con loro: possono rappresentare la centralità del Napoli intorno a cui costruire e ringiovanire".



Anche Spinazzola e Juan Jesus sono in scadenza.

"Affronteremo questi discorsi da marzo".