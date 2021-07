Del Genio sulla Superlega: “Juve, Real e Barça fanno ciò che vogliono. Le sanzioni dove sono?"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': “Ceferin e Gravina si sono fatti un debito con la bocca come si dice da noi. Juventus, Real Madrid e Barcellona non sono usciti dalla Superlega, continuano a fare quello che vogliono. Allora diamo tutto in mano a loro visto che fanno ciò che gli pare. Le sanzioni per questi club dissidenti dove sono?".