Del Genio: "Tatticamente Osimhen manca più di tutti, al di là dei gol quanti spazi creava!"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla mancanza di Osimhen: "Per come ha intenzione di giocare Gattuso è quello che manca più di tutti. Non importa il fatto che non sappiamo se è un killer o meno in area, ma lui al di là dei gol crea oggettivamente spazi ai compagni, va a fare la guerra con 1-2 difensori e abbiamo visto contro l'Atalanta che problemi crea gli avversari ed è lo specchio di quello che stiamo dicendo. Non si può pensare che senza Mertens ed Osimhen sia la stessa cosa: non è un volersi lamentare, ma una spiegazione scientifica in tutte le squadre che senza i giocatori principali o da cui dipende abbassano il rendimento. Vedete persino il Liverpool, non prendeva mai gol ora con gli infortuni prende sempre gol. Ci sono dei valori chiari nelle rose. Poi ci sono altri piccoli problemi come l'uscita dal basso ed altre cose di organizzazione che vengono fuori quando non hai le individualità decisive".