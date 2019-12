Del Genio: "Vista la rimonta del Cagliari? Il Napoli non ha entusiasmo, fame e applicazione per 90 minuti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sull'aspetto mentale che vive il Napoli: "Non c'è entusiasmo, non c'è applicazione per i 90 minuti, non c'è quella concentrazione feroce. Avete visto il Cagliari, perdeva 1-3 ma sembra il Napoli degli anni scorsi, come la Lazio che recupera nel finale, ora invece non ricordo un gol nei finali del Napoli. Sono preoccupato perché le altre hanno determinazioni, il Napoli invece non riesce a proporre questo. Si può fare qualcosa nelle coppe, mi auguro la Coppa Italia, ma nel campionato è difficile. La società deve capire quanti giocatori cambiare per poter andare avanti, ora non bisogna fare errori e pregiudicare anche le prossime stagioni. Ora si inizia a costruire anche il futuro".