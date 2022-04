Del Genio: "Zerbin? Non scherziamo, non fa la differenza in B. Kvaratskhelia altro livello..."

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato anche di Khvicha Kvaratskhelia ormai ad un passo del Napoli

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato anche di Khvicha Kvaratskhelia ormai ad un passo del Napoli: "Ha un'accelerazione incredibile, una conduzione palla anche per 40-50 metri, rientra bene da sinistra col destro, ma è forte anche su spazi lunghi e salta avversari a ripetizioni nonostante sia 1.85. Parliamo di potenzialità, talento, senza entusiasmarci, ma questo ragazzo ha doti indiscutibili. Ha giocato benissimo anche contro la nazionale maggiore della Spagna, con diversi recuperi pure difensivi.

Zerbin? Troppi stranieri? E' un ragazzo a cui auguriamo il meglio, ma è un '99 e gioca in B. L'altro gioca già contro le nazionali di livello, come scheda tecnica non c'è paragone, è tra i migliori 2001 al mondo, mi dispiace per il suo agente ed i tifosi di Zerbin ma qui parliamo di un talento importante mentre Zerbin deve costruirsi piano piano e vediamo se può fare la A. Video? Certo, bisogna vedere come sta nei 90 minuti e quanto si accende, ma alcune giocate o ce le hai o non ce le hai, altri non ce l'hanno, neanche le pensano. Purtroppo molti tifosi sono bombordati mediaticamente e non si vedono le partite, Zerbin è un buon giocatore di B, non fa la differenza per ora, è un primo passaggio a 23 anni...".