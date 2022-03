Delio Rossi: "A Bergamo impegno arduo, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per fare bene"

"Il Napoli ha ed aveva uno spessore importante".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Atalanta, Lazio e Fiorentina, Delio Rossi.

Ci sono le basi per riaprire un ciclo per l'Italia di Mancini? "Penso che la botte dà il vino che ha. Secondo me aprire un ciclo è difficile, ci sono altre squadre che hanno sicuramente più qualità di noi. In certi ruoli siamo coperti, in altri siamo carenti. I difensori centrali non abbiamo giocatori di spessore, anche perché ci affidiamo ai 35enni che giocano in Nazionale. Davanti ci sono dei ragazzi giovani, dietro però c'è poco".

C'è stato un cortocircuito nelle nuove generazioni? "E' un discorso lungo che parte dal 2006. Eravamo sul tetto del Mondo, dovevamo rivedere il modo di vedere il calcio. Le altre lo hanno fatto, come ad esempio il Belgio o la Svizzera che ci ha eliminato. Hanno rinnovato e fatto qualcosa di nuovo, noi invece no e i risultati sono questi. Sono più di dieci anni che non vinciamo niente a livello di club".

Come vedi la prossima partita del Napoli in uno scontro al vertice? "Giocare con l'Atalanta in questi ultimi 2-3 anni è un impegno arduo, perché è diventata una realtà del nostro calcio. Il Napoli ha ed aveva uno spessore importante. Stiamo parlando di uno scontro al vertice che il Napoli ha tutte le carte in regola per fare bene sia a Bergamo che nel finale di campionato".

Come vedi il duello in attacco tra Muriel e Mertens? "Secondo me è riduttivo che ci sia un duello tra di loro, perché pur bravi non sono coloro che si possano prendere l'onere di guidare tutta la squadra. Dipenderà da come saranno innescati, se avrà più possibilità Muriel allora farà meglio lui, se il Napoli invece innescherà meglio Mertens sarà lui a fare la differenza".

Spalletti è riuscito a portare il suo gioco nel Napoli? "Stai parlando di un allenatore importante, dare il giusto peso e valore all'allenatore basta vedere la sua storia. Ha fatto bene non solo a Napoli, ma anche in molte altre parti. Vale anche per Gasperini perché al di là del momento attuale, conta il curriculum".

Il Bologna è già salvo, può mettere in difficoltà il Milan? "Non sarà una passeggiata, il Milan ha tutte le carte in regola per fare bene lì, ma onestamente valeva anche per il Verona lo scorso anno e fece il risultato in casa del Napoli. Vale per tutte, conoscendo anche il suo allenatore il Milan non se la porterà a casa, ma i rossoneri hanno più qualità e se vincerà non sarà perché il Bologna non sarà incisivo".