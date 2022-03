Delio Rossi: "Gara difficile per il Napoli, l'Udinese ti fa giocare male"

"Ha anche una mente sgombra, perché ha una situazione di classifica tranquilla".

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Delio Rossi: “Juve ancora in corsa per lo scudetto? La Juve per blasone, storia e dna è sempre pericolosa, ma parte attardata mentre per un posto in Champions ci è entrerà di diritto.

Napoli-Udinese? Spalletti sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori in circolazione, sa meglio di noi quale scelta è la migliore per il momento. E’ una partita difficile perché l’Udinese è una squadra molto fisica che ti fa giocare anche male. Ha anche una mente sgombra, perché ha una situazione di classifica tranquilla.

Proiezioni per lo scudetto? Sono difficile da fare, Milan e Napoli ad esempio hanno perso dei punti contro delle squadre più piccole.

I giocatori del Napoli hanno poco carattere? Non è una questione di esperienza, ci sono due categorie di giocatori: quelli che hanno bisogno delle motivazioni e quelli che indipendentemente da tutto le trovano da soli”.