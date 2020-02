Delio Rossi: "Possibile l'impresa con il Barça, ma bisogna migliorare in difesa"

Ai microfoni di Radio Gol è intervenuto l'allenatore Delio Rossi per parlare della sfida Champions contro il Barcellona: "Sulla carta non c'è partita è più forte il Barcellona, ma poi dipende sempre dal momento delle due squadre: bisogna vivere alla giornata, non vedo perchè il Napoli non possa fare l'impresa".

REPARTO DIFENSIVO. - "Il Napoli deve migliorare in intensità e nel reparto difensivo. Bisogna migliorare tanto dietro".