Denis su Lucca: "A Napoli bisogna essere sempre sul pezzo, starà a lui farsi trovare pronto"

Per parlare dei temi legati all’attualità del campionato, il Messaggero Veneto ha parlato con l’ex attaccante argentino di Napoli e Atalanta German Denis. Queste le sue parole a partire dalla fine dello scorso campionato e dalla vittoria del Napoli sull’Inter: “Sono sempre propenso a riconoscere i meriti di chi arriva davanti a tutti. L’Inter alla lunga ha accusato un po’ di stanchezza per gli impegni su tre fronti, ma il Napoli è stato bravo a essere lì vicino ed approfittarne”.

Da ex Atalanta, quanto sarà difficile per Juric raccogliere l’eredità di Gasperini?

”Molto, tra l’altro alcuni giocatori sono andati via e quindi l’Atalanta dovrà operare molto sul mercato anche in entrata, ma sono convinto che potrà continuare a far bene”.

Che idea si è fatto su Lucca?

“Arriva in una piazza dove bisogna saper stare sempre sul pezzo. Dovendo combattere su tre competizioni avrà spazio, starà a lui farsi trovare pronto”.

Cosa non ha funzionato nel ritorno di Sanchez all’Udinese?

“Non è mai facile in queste situazioni. 15 anni fa diede tanto alla squadra, ma oggi il calcio è cambiato. Lui era abituato a giocare in squadre di alta qualità, dove i problemi li risolvevano tanti giocatori, qui forse ha cercato di farlo individualmente”.