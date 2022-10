Designatore Rocchi ammette: "Rimessa Milan sul gol? Serviva più attenzione, è l'unico errore"

Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Sulla posizione della rimessa laterale contestata dall'Empoli contro il Milan, dico la verità, dovevamo essere più attenti: è l'unica sbavatura di una giornata ottimale, lo dico con orgoglio. Ci sono state prestazioni arbitrali di altissimo livello, compresa quella di Aureliano a Empoli che, a parte questo episodio - che andava fatto meglio - è stata ottimale". Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

"Sono contento che gli arbitri stiano lavorando all'unisono, nella stessa direzione, ci stiamo avvicinando all'Europa con i numeri arbitrali tecnici, è questo il nostro obiettivo. I 'rigorini'? Quelli di Lecce erano due rigori chiari, concessi senza l'ausilio del Var, l'unico rigore che non era da dare era quello di Genova: in questo è stato molto bravo il Var a toglierlo - aggiunge -. Altre donne arbitro in futuro? Nel mio gruppo di A e B non ne ho, ci sono due assistenti molto brave, una delle quali si è già vista in A. Magari ci stanno lavorando in Serie C, ma quello non rientra nei miei compiti. Se ci sono possibilità in futuro, che ben vengano".

"Le novità tecnologiche le accogliamo a braccia aperte, la Figc deve darci in via sul fuorigioco semi-automatico. Quello che può migliorare la qualità, e semplificare l'operato degli arbitri, è ben accolto. Gli allenatori che protestano troppo? Paradossalmente ne preferisco uno che perde un po' le staffe sul campo, e poi si rende conto della gravità del proprio comportamento nelle interviste, a uno che si comporta in maniera opposta", conclude. (ANSA).