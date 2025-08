Dezi: "Mi allenavo con campioni come Mertens e Hamsik, non dimenticherò mai una cosa..."

Intervistato dall'edizione abruzzese de Il Messaggero, il centrocampista dell'Arezzo Jacopo Dezi si è raccontato: "Mollai subito il basket e mi ritrovai sul pulmino della Scuola Calcio Roseto insieme a Gianluca Ginoble. Lui era molto bravo anche a pallone, ma sono certo che abbia fatto la scelta giusta scegliendo il canto e quest'anno sono finalmente riuscito a sentirlo in un concerto a Treviso con Il Volo. Da bambino il mio idolo era Del Piero".

Poi, sul suo trascorso in maglia azzurra ha detto: "A Napoli ho avuto la fortuna di allenarmi e giocare con campioni come Lavezzi, Cavani, Hamsik, Higuain e Mertens. Non dimenticherò mai la loro umiltà. Il mio esordio a 17 anni con la maglia del Giulianova mi ha cambiato la vita, mi ritrovai catapultato in una realtà quasi professionistica e mio padre fu prezioso in quei momenti".