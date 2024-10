Di Canio a Sky: "Juve? Mi aspetto di più. Non deve stravincere, ma almeno crei occasioni"

vedi letture

Nel salotto di Sky Sport si commenta il ko in Champions della Juventus. Ne parla l'ex attaccante Paolo Di Canio: "C'è stata una superiorità netta da parte dello Stoccarda contro la Juventus. Mi aspettavo di più che non vuol dire vincere o stravincere, ma significa costruire qualcosa di più. Difende bene, ma in attacco? La puoi perdere, come a Lipsia che poi la vinci, ma ho visto pochezza in attacco. La Juve costruisce poco".