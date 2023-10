Di Canio: “Scudetto? Il Napoli concede troppo dietro, ma giocando così può ancora lottare”

"Perciò sono giocatori accesi, vivi e concentrati sull’obiettivo come erano per questo atteggiamento con Spalletti".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex azzurro Paolo Di Canio: "Il Napoli può ancora essere in lotta per lo scudetto se i giocatori riescono a metabolizzare ed assorbire i rapporti che sono iniziati. Se vinci la cicatrice si nota meno, se risuccede qualche episodio esce fuori di nuovo quel problema. Se giocano così… Anche se concedono qualcosa di troppo, perché dietro non c’è quella solidità che aveva il Napoli con Kim. Rrahmani è bravo ma col coreano diventava ancora più bravo, non c’è un leader vero dietro.

Mi sono piaciuti molto sul primo gol. Sull’azione di Raspadori, Politano non è passivo, comincia a vedere cosa fa il compagno e va sul secondo palo. Perciò sono giocatori accesi, vivi e concentrati sull’obiettivo come erano per questo atteggiamento con Spalletti".