Di Canio su De Bruyne: "Ignorato dalle big d'Europa, viene nel cimitero degli elefanti nobili"

Per analizzare il prossimo campionato La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex centrocampista e oggi opinionista Paolo Di Canio, che ha parlato degli arrivi in Serie A di De Bruyne e Modric: "Non voglio fare il distruttore, ma ho due analisi. La prima: godrò delle loro giocate, ma mi dispiace che nessuno li ha cercati in Europa. Neanche le terze, le quarte o quinte forze.

Noi li abbiamo presi nelle prime. Vedremo gli esterni del croato o i passaggi del belga, con ritmi, tempi e spazi più facili per loro. Però il calcio italiano, da Ronaldo a Ribery, fa arrivare gente al crepuscolo. Voglio usare un termine in modo simpatico e non dispregiativo: il cimitero degli elefanti nobili".