Di Fusco: "Il ritorno col Granada è un bene, vi spiego"

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Napoli-Granada, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League: “Questa partita che si giocherà subito può essere un bene, sia se si passi il turno o che si venga eliminati. Questa squadra non può essere diventata all’improvviso una rosa di brocchi. Se non si passerà il turno Gattuso avrà più tempo per allenare i giocatori e preparare meglio le partite. Il Napoli è ancora in tempo ad agganciarsi al treno Champions, ma deve scattare quella scintilla. Se poi gli azzurri riescono a passare il turno ci potrebbe essere una scarica a livello psicologico”.