Di Fusco: "Meret-Caprile buona accoppiata. Alex frenato da una cattiva gestione"

L'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco è intervenuto nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: "Meret? Insieme a Caprile formano una buona accoppiata. Meret ha ricevuto molte critiche causate dalla cattiva gestione del portiere. Per 4 anni è stato al Napoli senza mai trovare il giusto spazio e rallentando il suo percorso di crescita e maturazione. Ancora oggi Meret ha ampi margini di crescita ed è già un ottimo portiere.

Conte? Questo è l’anno del riscatto per i giocatori: Conte lo sa e fa leva anche su questo. È un tecnico in grado di migliorare i suoi calciatori e potrà fare molto bene anche a Napoli. Va sottolineato come l’anno scorso i giocatori hanno fatto male perché messi nelle peggiori condizioni possibili dalla cattiva gestione dell’anno post scudetto.

Rrahmani/Ostigard? Hanno caratteristiche diverse, Ostigard è più votato alla copertura e alla fase difensiva, Rrahmani ha più propensione offensiva e all’impostazione”