Di Fusco: "Meret ha più tecnica e margini di crescita superiori a Donnarumma"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, parla del dualismo che sta nascendo in Italia tra Donnarumma e Meret. Queste le sue parole durante "Testa Coda" in onda su TMW Radio:

Su Donnarumma e Meret

"In Italia ci sono Donnarumma e Meret, due portieri molto interessanti e credo che quello del Napoli abbia più tecnica. Gigio ha già fatto una sua esperienza importante. Due anni fa commetteva sempre lo stesso errore, ma ora è cresciuto. Oggi ha solo più partite in più rispetto a Meret che ha un margine di crescita migliore. Al portiere non serve la quantità, ma la qualità. Un estremo difensore deve essere decisivo su pochi interventi".

Sul Napoli

"L'obiettivo dello Scudetto bisogna eliminarlo. Ormai è una questione tra Inter e Juventus. La qualificazione alla Champions League è invece alla portata, ma non è semplice nella situazione attuale. Ancelotti ha comunque la capacità e l'esperienza necessaria. Quando si creano questi momenti spesso si tende a far gruppo ed è l'unico modo per venirne fuori. E' fondamentale che la squadra segua il tecnico perché il Napoli non ha una società alle spalle".