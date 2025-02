Di Fusco: "Se Conte chiedesse ai calciatori di prendersi a testate sul muro loro lo farebbero"

Raffaele Di Fusco, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte tempo fa disse ‘io con questo gruppo vado in guerra’, ormai la squadra ha assimilato la mentalità del suo allenatore. Nonostante il non mercato di gennaio Conte ha creato una mentalità vincente, se Conte chiede ai calciatori di prendersi a testate sul muro loro lo fanno.

Conte è riuscito a creare in poco tempo un gruppo sano, non dimentichiamoci che alcuni di loro volevano andar via. Il Napoli se la giocherà fino alla fine nonostante ci sia gente che dovrà tirare la carretta fino alla fine. Non c’entra giocare una sola gara a settimana, la coperta è corta”.