Podcast Di Gennaro consiglia: "Ecco il centrocampista che prenderei. Chiesa? Conte vuole uno pronto"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Ha fiducia nel Milan?

"Sono molto fiducioso. Manca ancora qualcosa, tipo un terzino sinistro, un altro attaccante, un centrocampista, che non so se sarà Jashari. Può lottare per il titolo? Non lo so ma per le prime quattro posizioni sì. Allegri sta creando un gruppo che lo scorso anno non c'era, così come un ds, che oggi c'è. C'è un connubio che fa sperare. Se arriva in Champions il Milan ha fatto il suo. Una cosa è certa: lo scorso anno il Milan in difesa ha lasciato tanto, ora deve ritrovare stabilità. Chi prende meno gol, può arrivare in fondo. Con l'arrivo di uno come Jashari, dopo l'addio a Reijnders, e un altro attaccante, il Milan potrà dire la sua. Vedo un Leao diverso, più propenso ad essere continuo. Allegri è bravo a stimolare i calciatori. E per me Vlahovic con Allegri potrebbe avere una rivalsa dopo questi anni alla Juve. Ma deve metterci del suo".

Napoli, chi prenderebbe in mezzo al campo?

"Musah l'ho visto al Mondiale bene, ma lo scorso anno non ha avuto un grosso exploit. Quindi dico Miretti. E' un 2003 che nel Napoli potrebbe migliorare. Ha qualità, tecnica, inserimento, con Conte potrebbe fare un salto di qualità. Poi è uno anche che fa gol".

Conte chiede un esterno perché manca ancora qualcosa in termini di gol?

"Con Grealish c'è da sistemare anche l'ingaggio che è importante. Chiesa? Non gioca da due anni, Conte vuole uno pronto e Ndoye era perfetto. Manca un esterno che fa gol. Lang è da capire, ma gli serve un altro lì che segni. Chiesa potrebbe essere una scommessa, a volte Conte li ha rivalutati ma il Napoli non può sbagliare nulla il prossimo anno. Deve aumentare il livello".