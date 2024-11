Di Gennaro: "Conte si nasconde ma è chiaro che punta alla vittoria"

vedi letture

“Sei squadre al vertice della serie A in due punti? E’ un campionato equilibrato, tra esse vedo il Napoli, l’Inter e l’Atalanta più avanti rispetto a Fiorentina e Lazio che possono durare lassù se avranno la consapevolezza di esserci arrivate non per caso. La Juve – ha detto l’ex calciatore e opinionista Rai Antonio Di Gennaro a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - è in fase di ricostruzione, c’è un bilancio a cui prestare attenzione ma credo che a gennaio potrebbe fare qualche movimento per trovare un centravanti che possa sostituire Milik e un difensore centrale.

Il Milan è abbastanza indietro. Il Napoli dalla sua ha l’assenza delle Coppe che può tramutarsi in un vantaggio. Quale squadra ha il gioco più convincente? Il Napoli ha ampi margini di miglioramento, Conte si nasconde ma è chiaro che in società è lui stesso abbiano l’ambizione di vincere. Fa bene a tenere il profilo basso perché è all’inizio di un progetto.

La Lazio mi ha impressionato, ottimo il lavoro di Baroni che era stato accolto con una certa diffidenza. La Fiorentina con Palladino ha lavorato molto sulla testa dei giocatori, un po’ come ha fatto Conte. Il Milan mi ha deluso fin qui, tanti i problemi in società, calciatori e allenatore che ne hanno abbassato il rendimento ma la squadra è forte. Lukaku? Mi aspettavo fosse già in condizione dopo i due mancati ritiri con la nazionale, ha un rapporto forte con Conte. Deve tornare al suo livello, e alla capacità di trascinare tutta la squadra. McTominay? Giocatore di caratura internazionale, può davvero spostare gli equilibri”.