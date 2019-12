Di Gennaro: "Nel Napoli c'è molta confusione, non arrivare in Champions sarebbe un fallimento"

L'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ultimo turno di Serie A: "Ancelotti ha provato anche a tornare al 4-3-3, ma ha mostrato i suoi problemi, la non compattezza. C'è molta confusione. Giusto parlare con la squadra, la società ha fatto il suo. Le responsabilità sono del tecnico ma anche dei giocatori. C'è un clima che può danneggiare la stagione. Non arrivare in Champions sarebbe un fallimento".