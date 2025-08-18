Podcast Di Gennaro: "Per Lukaku lo strappo è peggio di un ginocchio! Sul sostituto..."

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole:

Tra Vlahovic e Hojlund quale sarebbe la soluzione migliore per l’attacco del Milan?

“Vlahovic si deve ridimensionare, l’ingaggio pesa e ha caratteristiche che potrebbero andar bene per questa squadra ma in questo contesto vedo meglio Hojlund. Sono due mancini, Hojlund lo vedo più propenso anche a riscattarsi dopo il momento difficile vissuto al Manchester United. Vlahovic ha un discorso ingaggio che può pesare, a meno che non si ridimensioni ma da quello che si evince mi sembra fermo con il suo procuratore sulla sua posizione. In Italia è un contratto che non può garantirgli nessuno”.

Vlahovic può rimanere alla Juve alla fine?

“Alla Juve se rimane c’è David e tornerà Kolo-Muani, lì diventa un discorso a tre per un posto da titolare. Sarà disposto a giocarsi il gioco? Lui è sempre stato il titolare inamovibile e forse su questo si è accomodato, magari dovendosi giocare il posto può far bene. La Juve poi ha da prendere un difensore e un centrocampista per completare l’organico. Vlahovic a 90 milioni di costi tra ingaggio, commissioni e cartellino non lo prenderei. Sono operazioni da Premier League, non da Serie A”.

Questo Milan può anche puntare allo Scudetto?

“Si sono viste cose buone aspettando Modric e Jashari. C’è un clima diverso, l’arrivo di Tare che è un vero direttore sportivo e ha dato un’identità e una linea guida alla campagna acquisti. Sta facendo operazioni intelligenti, la cessione di Thiaw a 40 milioni con l’acquisto di De Winter a 20 milioni è una grande operazione”.

Quanto è grave il problema di Lukaku per il Napoli?

“Se è uno strappo serviranno oltre tre mesi, vista anche la corporatura di Lukaku. Se non lo lavori bene può essere anche peggio di un infortunio al ginocchio, vista l’età e la corporatura di Lukaku può essere ancor più grave”.

Quale può essere il profilo giusto per sostituire Lukaku?

“Vlahovic sarebbe il profilo giusto, sarebbe una rivincita per lui ma deve ridimensionarsi anche caratterialmente. Hojlund ha costi diversi, può essere un’operazione più fattibile. Il Napoli ha capacità economiche, ma ha già speso tanto. Conte ribatte sempre dicendo di creare una squadra competitiva anche qualora dovesse andar via, per avere un livello importante devi prendere giocatori importanti. Serve un giocatore già pronto, Lucca non è un titolare per il Napoli. Vlahovic potrebbe essere una soluzione importante, forse il Napoli è l’unica squadra italiana che può spendere una cifra del genere”.