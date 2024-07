Di Gennaro su Greenwood: "Ci sono fatti di violenza documentati, non sarei felice se arrivasse"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista Rai. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Questa mattina, Lotito ha parlato di una trattativa per Greenwood nella quale, però, si è inserito al Napoli. Cosa può dare l’inglese al Napoli? La sua storia personale può essere ignorata?

“E’ una bella trappola di domanda… Almeno personalmente, gli aspetti extracalcistici sono sempre molto importanti nella valutazione di un giocatore. Qualcuno potrebbe obiettarmi di Maradona, ma sull’argentino c’era solo da ammirare. Inoltre, Diego aveva fatto del male solo a sé stesso. Qui siamo di fronte ad un giocatore che non ha nulla a che fare con Maradona. La sua storia non è bella e non è passata in giudicato, rendendo la vicenda ancor meno piacevole. Se uno sbaglia e paga, allora ha sistemato i propri conti. Qui non c’è stata pena o giudizio. La fidanzata ha ritirato la denuncia, ma i fatti sono ben documentati. Da un punto di vista morale non è che mi faccia saltare di gioia. Il calciatore, dal punto di vista sportivo, potrebbe essere utile agli azzurri. Potrebbe essere impiegato come esterno o punta, portando tanti gol alla squadra. Tuttavia, ad essere sincero, non sarei troppo felice di un suo trasferimento”.

Buongiorno è il grande difensore apprezzato a Torino o il giocatore che non ha disputato nemmeno un minuto all’Europeo?

“Se parliamo nell’ottica del campionato italiano, è un grande difensore. Nel panorama europeo è uno dei tanti, con la possibilità di imporsi anche nel calcio internazionale”