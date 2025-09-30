Di Livio: "De Bruyne non sta bene, gira a vuoto e fa poca qualità"

vedi letture

Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juve e Fiorentina, è intervenuto a Tele A per commentare il rendimento attuale di De Bruyne dopo la prova di San Siro: "Con il City lo abbiamo elogiato perché è uscito da grande professionista, stavolta lo bocciamo perché non può comportarsi in quel modo. Lui non sta bene e secondo me può anche subentrare. Gira a vuoto, fa poca qualità. Ci saranno spunti importanti da questa sconfitta".