Di Livio inserisce il Napoli nella corsa scudetto: "Campionato strano, ci sono 5-6 contendenti"

L'ex bianconero Angelo Di Livio ha presentato la sfida tra Lazio e Juventus ai microfoni di Cittaceleste.it: "La Lazio è diventata la bestia nera della Juve. In questi anni Inzaghi è riuscito sempre a preparare bene questa partita, spesso vincendola, la Juve deve cambiare questo trend. Covid permettendo, rimane difficile capire che Lazio sarà, ma ho visto una squadra tosta anche nelle alternative. Sarà una bella gara. Penso che la Juve proverà ad attaccare di più, la Lazio sarà un po’ più attendista come fatto contro lo Zenit anche perché ha qualità importanti in ripartenza. La Lazio è una squadra che potenzialmente può battere chiunque. Prevedo tanti gol. Mi auguro ci sarà anche Ciro Immobile, in queste partite ci devono essere tutti. Il calcio è una salvezza in questo momento e deve andare avanti. Immobile e Ronaldo saranno i gioielli di questa partita”.

Sulla lotta Scudetto: "Questo è un campionato Covid permettendo. Può succedere di tutto. Fonseca ieri ha perso Dzeko, per esempio. Questo è un campionato strano e lo possono vincere 5-6 squadre comprese le romane. Poi la Juve, l’Inter, l’Atalanta, il Napoli, il Milan. Prevarranno anche quelle squadre che saranno fortunate nel non riscontrare positività in giocatori determinanti per arrivare a dama”.